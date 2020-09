Calciomercato Juventus, Milik a sorpresa: valzer in attacco? (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Calciomercato della Juventus potrebbe essere arrivato al definitivo punto di svolta, e nelle prossime ore i bianconeri potrebbero avere un nuovo numero 9. Da vari mesi ormai la questione legata all’innesto di un attaccante era diventata un’ossessione per i tifosi. Tra i nomi accostati ai bianconeri uno tra i primi sarebbe stato Arkadiusz Milik, che in scadenza ed in totale frattura col Napoli sarebbe potuto arrivare in a prezzi convenienti. Dopo l’esonero di Maurizio Sarri, però, la pista si sarebbe notevolmente raffreddata, causa cambio di guida tecnica. Sotto la guida di Andrea Pirlo è stato subito chiaro la tipologia di attaccante necessaria, ciò sarebbe diventato poi un’urgenza dopo le parole dell’allenatore su Gonzalo Higuain. Agli accostamenti di Raul Jimenez e Alexandre ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Ildellapotrebbe essere arrivato al definitivo punto di svolta, e nelle prossime ore i bianconeri potrebbero avere un nuovo numero 9. Da vari mesi ormai la questione legata all’innesto di un attaccante era diventata un’ossessione per i tifosi. Tra i nomi accostati ai bianconeri uno tra i primi sarebbe stato Arkadiusz, che in scadenza ed in totale frattura col Napoli sarebbe potuto arrivare in a prezzi convenienti. Dopo l’esonero di Maurizio Sarri, però, la pista si sarebbe notevolmente raffreddata, causa cambio di guida tecnica. Sotto la guida di Andrea Pirlo è stato subito chiaro la tipologia di attaccante necessaria, ciò sarebbe diventato poi un’urgenza dopo le parole dell’allenatore su Gonzalo Higuain. Agli accostamenti di Raul Jimenez e Alexandre ...

