Calciomercato Genoa – In arrivo Melegoni e Badelj – Pressing sulla Juve per Pjaca (Di lunedì 14 settembre 2020) Calciomercato Genoa – Completate oggi le operazioni per l’arrivo di Melegoni e Badelj, il Genoa spinge col Sassuolo per ottenere il nuovo prestito di Goldaniga. Con lo scambio Favilli-Stepinski in dirittura d’arrivo, il mercato si concentra sugli esterni d’attacco. Pronta anche la doppia operazione con la Roma per Karsdorp e Juan Jesus. Calciomercato Genoa – In arrivo Melegoni e Badelj – Pressing sulla Juve per Pjaca Il centrocampo di Maran sta per essere sensibilmente rinforzato: stamattina Filippo Melegoni, proveniente dall’Atalanta, ha svolto le visite ... Leggi su giornal (Di lunedì 14 settembre 2020)– Completate oggi le operazioni per l’di, ilspinge col Sassuolo per ottenere il nuovo prestito di Goldaniga. Con lo scambio Favilli-Stepinski in dirittura d’, il mercato si concentra sugli esterni d’attacco. Pronta anche la doppia operazione con la Roma per Karsdorp e Juan Jesus.– InperIl centrocampo di Maran sta per essere sensibilmente rinforzato: stamattina Filippo, proveniente dall’Atalanta, ha svolto le visite ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Genoa Genoa, in arrivo un giovane gigante dall'Inter Calciomercato.com Empoli, UFFICIALE: Adamoli alla Lucchese

L’Empoli ha ufficialmente ceduto in prestito il centrocampista classe 2001 Andrea Adamoli alla Lucchese. Questa la nota ufficiale del club toscano: La Lucchese ...

Juventus, rebus De Sciglio: addio Pjaca? Paratici lavora alle cessioni

Ora le cessioni. Perchè senza di queste, anche per la Juventus, potrebbe essere complicato continuare a fare mercato. La punta è una delle prime esigenze della nuova Juventus di Pirlo ma cedere, proba ...

