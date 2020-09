Borderlands 3 è in arrivo su Nintendo Switch? (Di lunedì 14 settembre 2020) Nelle ultime settimane sono riemerse voci su una variante più potente di Nintendo Switch in arrivo nel 2021.Con questo in mente, lo studio di sviluppo Fractured Byte ha recentemente pubblicato un annuncio di lavoro in cui cerca uno sviluppatore per lavorare su un progetto in Unreal Engine su console. Il genere è uno "sparatutto" e uno dei "compiti" è "aiutare la distribuzione di giochi come Borderlands e Borderlands 2 per Nintendo Switch". Lo YouTuber Doctre81 - che ha scoperto questo annuncio - ipotizza che lo "shooter" su cui questo studio di sviluppo potrebbe lavorare è Borderlands 3 per Switch.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 14 settembre 2020) Nelle ultime settimane sono riemerse voci su una variante più potente diinnel 2021.Con questo in mente, lo studio di sviluppo Fractured Byte ha recentemente pubblicato un annuncio di lavoro in cui cerca uno sviluppatore per lavorare su un progetto in Unreal Engine su console. Il genere è uno "sparatutto" e uno dei "compiti" è "aiutare la distribuzione di giochi come2 per". Lo YouTuber Doctre81 - che ha scoperto questo annuncio - ipotizza che lo "shooter" su cui questo studio di sviluppo potrebbe lavorare è3 per.Leggi altro...

GamingTalker : Nintendo Switch, in arrivo un porting di uno sparatutto “di alto profilo” secondo un rumor, è Borderlands 3?… - badtasteit : #Borderlands3 in arrivo su PS5 e Series X con upgrade gratuito - pcexpander : Borderlands 3 in arrivo su PS5 e Xbox Series X/S #pcexpander #sicurezzainformatica #cybernews #nonstopnews… - infoitscienza : Borderlands 3 in arrivo su PS5 e Xbox Series X/S - IGNitalia : Gearbox Software conferma l'arrivo di #Borderlands3 su console di nuova generazione, con una serie di migliorie tec… -