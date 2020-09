Asta Fantacalcio | i consigli per portieri e difensori | chi prendere e chi evitare

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 14 settembre 2020) Si riparte con una nuova stagione di. C’è un’da impostare, da organizzare e, soprattutto, da non sbagliare. Ecco perché si studia, ci si informa sui nuovi acquisti, sugli infortunati e i loro tempi di recupero, non si lascia nulla al caso. Il fatidico momento per qualcuno è arrivato, per altri è imminente. Di come dividere il budget, dei tiratori e dei rigoristi, oltre che digenerali in sede d’, abbiamo già parlato su altre pagine. Ecco allora alcuni suggerimenti utili per, da chia chiGriglia o non griglia? Questo è il dilemma. Sempre più fantallenatori si affidano agli incroci per ...