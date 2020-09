Angela di Mondello a Barbara D'Urso: "Ho un problema con la giustizia, non posso venire in studio” (Di lunedì 14 settembre 2020) Angela Chianello, la signora di Mondello star di Instagram, ha confessato in diretta a Barbara D'Urso di non poterla raggiungere in studio per un problema con la giustizia. Angela di Mondello ha un problema con la giustizia e non ha potuto raggiungere Barbara D'Urso in studio: la signora di Palermo, diventata una star di Instagram grazie alla sua frase "Non ce n'è Coviddi", non ha spiegato di cosa si tratti ma la conduttrice ha assicurato che non è nulla di grave. Dopo l'esplosione di follower su Instagram, Barbara D'Urso non si è lasciata scappare l'occasione per invitare Angela Chianello nella prima puntata del ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 14 settembre 2020)Chianello, la signora distar di Instagram, ha confessato in diretta aD'di non poterla raggiungere in studio per uncon ladiha uncon lae non ha potuto raggiungereD'in studio: la signora di Palermo, diventata una star di Instagram grazie alla sua frase "Non ce n'è Coviddi", non ha spiegato di cosa si tratti ma la conduttrice ha assicurato che non è nulla di grave. Dopo l'esplosione di follower su Instagram,D'non si è lasciata scappare l'occasione per invitareChianello nella prima puntata del ...

headfulldisogni : al posto di vedervi angela da mondello che è di un’ignoranza fuori dal normale, GUARDATE DUNKIRK SU NETFLIX CAZZO - AdolfoCrotti : Mediaset è attendibile come Angela di Mondello?? - BarbaraDUrso18 : RT @Fanclub_dUrso: Stasera a @LiveNoneladUrso - F. Corona a 1 anno dall’arresto - G. Lollobrigida e A. Piazzolla - N. Mantovani per un an… - mp_0911_ : RT @ultimenotizie: Angela Chianello non va in studio dalla D'Urso: «Ho un problema con la giustizia». La donna è diventata famosa proprio d… - anastasiss77 : sono in un posto strano e c'è una tizia che assomiglia ad angela di mondello aiut -