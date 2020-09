A Live torna in scena il primo Gf

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 14 settembre 2020) Roberta Damiata A venti anni dalla prima messa in onda, a "Non è la D'Urso" si riuniscono tutti i personaggi della prima edizione con un ricordo particolare a Pietro Taricone Sono passati venti anni dalla prima edizione del Grande Fratello e dieci dalla morte dell’indimenticabile Pietro Tarricone e a “non è la D’Urso” si festeggia la ricorrenza e si ricorda Pietro con una reunion di tutti i protagonisti della prima edizione. Ascolti stellari per la finale del programma che ha cambiato il modo di fare televisione. Sedici milioni di telespettatori incollati al teleschermo che per 100 giorni avevano seguito le vicende dei vari personaggi da Marina La Rosa, a Roberta Beta, da Salvo Veneziano all’attuale portavoce del presidente del Consiglio Rocco Casalino. Un programma che ha fatto discutere ...