Uccisa dal fratello a Caivano: il TG1 chiama il fidanzato transessuale Cira: è polemica (Di domenica 13 settembre 2020) Nel servizio del TG1 sull'omicidio di Maria Paola Gaglione a Caivano il fidanzato transessuale della ragazza viene chiamato Cira invece di Ciro è scoppia la polemica sui social. Il TG1 nel sevizio sull'omicidio di Maria Paola Gaglione Uccisa dal fratello a Caivano, ha chiamato il fidanzato transessuale della ragazza Cira e non Ciro: il telegiornale della rete ammiraglia della RAI è finito nella bufera per la sua mancanza di sensibilità per la comunità transgender. Oggi in Italia è avvenuto l'ennesimo omicidio dettato dall'odio contro la comunità transgender. Purtroppo il TG 1 nel suo servizio non ha reso giustizia alle vittime ...

