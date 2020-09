Tre positivi nello Sporting, salta l’amichevole con il Napoli (Di domenica 13 settembre 2020) Tre casi di positività al Coronavirus nello Sporting Lisbona, formazione che questa sera avrebbe dovuto affrontare il Napoli in amichevole, in Portogallo. Come riporta Sportmediaset, a causa di questa situazione la sfida è stata annullata. IN AGGIORNAMENTO L'articolo Tre positivi nello Sporting, salta l’amichevole con il Napoli è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 13 settembre 2020) Tre casi dità al CoronavirusLisbona, formazione che questa sera avrebbe dovuto affrontare ilin amichevole, in Portogallo. Come riporta Sportmediaset, a causa di questa situazione la sfida è stata annullata. IN AGGIORNAMENTO L'articolo Trel’amichevole con ilè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ultime Notizie dalla rete : Tre positivi Tre positivi nello Sporting, salta l'amichevole con il Napoli Calcio e Finanza AMICHEVOLE - Salta Sporting Clube-Napoli, positivi tre giocatori del club portoghese

