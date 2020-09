Scatta la corsa ai funghi, è boom nei boschi (Di domenica 13 settembre 2020) AGI - Scatta la corsa a porcini, finferli, trombette, chiodini nei boschi italiani con le piogge delle ultime settimane che hanno creato le condizioni favorevoli alla crescita dei funghi, soprattutto al Nord e nelle zone appenniniche mentre al Sud si dovrà ancora attendere. A dirlo è la Coldiretti che nel suo monitoraggio sull'inizio delle attività di raccolta lungo la Penisola evidenzia come ci sia stato un vero boom spinto dal ritorno del bel tempo ma anche dalla voglia di trascorrere tempo libero all'aria aperta passeggiando tra i boschi senza stress da distanziamento sociale per l'emergenza covid. Un'opportunità anche per gli 8,8 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrere almeno parte delle vacanze a settembre, secondo l'indagine Coldiretti-Ixè, mese ideale proprio ... Leggi su agi (Di domenica 13 settembre 2020) AGI -laa porcini, finferli, trombette, chiodini nei boschi italiani con le piogge delle ultime settimane che hanno creato le condizioni favorevoli alla crescita dei, soprattutto al Nord e nelle zone appenniniche mentre al Sud si dovrà ancora attendere. A dirlo è la Coldiretti che nel suo monitoraggio sull'inizio delle attività di raccolta lungo la Penisola evidenzia come ci sia stato un verospinto dal ritorno del bel tempo ma anche dalla voglia di trascorrere tempo libero all'aria aperta passeggiando tra i boschi senza stress da distanziamento sociale per l'emergenza covid. Un'opportunità anche per gli 8,8 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrere almeno parte delle vacanze a settembre, secondo l'indagine Coldiretti-Ixè, mese ideale proprio ...

