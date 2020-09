Omicidio Willy, i fratelli Bianchi e Pincarelli chiedono di restare in isolamento: alto rischio di ritorsioni in carcere (Di domenica 13 settembre 2020) È un rischio sempre più alto quello che i detenuti di Rebibbia possano prendere di mira i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, oltre che Mario Pincarelli, in isolamento a Roma nel carcere di Rebibbia da una settimana. I tre dovrebbero restare in celle singole per altri sette giorni, non solo per evitare che parlino tra loro, ma anche per le disposizioni anti-contagio sul Coronavirus, previste in tutti gli istituti di pena per chi è appena arrivato. Un periodo però che potrebbe prolungarsi, come hanno chiesto di valutare i legali degli accusati dell’Omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne pestato a morte a Colleferro. Un crimine che, come riporta il Messaggero, oltre a scuotere ... Leggi su open.online (Di domenica 13 settembre 2020) È unsempre piùquello che i detenuti di Rebibbia possano prendere di mira iGabriele e Marco, oltre che Mario, ina Roma neldi Rebibbia da una settimana. I tre dovrebberoin celle singole per altri sette giorni, non solo per evitare che parlino tra loro, ma anche per le disposizioni anti-contagio sul Coronavirus, previste in tutti gli istituti di pena per chi è appena arrivato. Un periodo però che potrebbe prolungarsi, come hanno chiesto di valutare i legali degli accusati dell’diMonteiro Duarte, il 21enne pestato a morte a Colleferro. Un crimine che, come riporta il Messaggero, oltre a scuotere ...

fattoquotidiano : Colleferro, i 4 arrestati per la morte di Willy ora sono indagati per omicidio volontario aggravato da futili motivi - SkyTG24 : Omicidio di Willy Monteiro, cambia l'accusa per gli arrestati: omicidio volontario - petergomezblog : #Colleferro, i 4 arrestati per la morte di #Willy ora sono indagati per omicidio volontario aggravato da futili mot… - TricomiF : RT @fanpage: I tre ora in carcere hanno paura e chiedono l'isolamento: - Noovyis : (Omicidio Willy, Gratteri a La7: “A Colleferro mentalità mafiosa, è concausa di mancanza di istruzione e cultura”)… -