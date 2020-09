‘Non potete visitare il parco, siete sardi’: la denuncia choc di una cittadina (Di domenica 13 settembre 2020) “Giardino zoologico di Roma. Non possiamo entrare perché provenienti dalla Sardegna e, causa Covid, potremmo contaminare la biodiversità del parco“: è questo quello che Agostina scriveva a fine agosto su Facebook. Poi, tra stupore e indignazione, conclude così il suo post: “Davvero possono farlo? Non ci posso credere”. E, invece, è accaduto davvero. Siamo al Bioparco di Roma, Agostina è in vacanza con la sua famiglia e pensa bene di trascorrere una giornata di fine agosto al giardino zoologico. Ma quello che li aspetta è tutto fuorché una giornata piacevole. Agostina, suo marito e i suoi due figli non possono visitare il parco. Il motivo? Perché sono sardi. A raccontare la sua storia il quotidiano locale La Nuova ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 13 settembre 2020) “Giardino zoologico di Roma. Non possiamo entrare perché provenienti dalla Sardegna e, causa Covid, potremmo contaminare la biodiversità del“: è questo quello che Agostina scriveva a fine agosto su Facebook. Poi, tra stupore e indignazione, conclude così il suo post: “Davvero possono farlo? Non ci posso credere”. E, invece, è accaduto davvero. Siamo al Biodi Roma, Agostina è in vacanza con la sua famiglia e pensa bene di trascorrere una giornata di fine agosto al giardino zoologico. Ma quello che li aspetta è tutto fuorché una giornata piacevole. Agostina, suo marito e i suoi due figli non possonoil. Il motivo? Perché sono sardi. A raccontare la sua storia il quotidiano locale La Nuova ...

