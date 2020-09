Mattinata: moglie picchiata per non avere preparato in tempo il pranzo. Con questa accusa arrestato 33enne Carabinieri (Di domenica 13 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: Come sempre futili, i motivi che hanno determinato il denegare di una situazione che ormai andava avanti da mesi, mai denunciata per timore di ripercussioni. Siamo a Mattinata, è domenica pomeriggio, quando i Carabinieri ricevono una telefonata con richiesta di aiuto da parte di una giovane donna straniera, 22enne, da tempo residente nel comune di Mattinata, la quale chiede di essere soccorsa poiché il marito, suo connazionale 33enne, la stava picchiando. I Carabinieri della stazione di Mattinata, unitamente a quelli del Radiomobile di Manfredonia, sono subito intervenuti nell’abitazione, dove hanno trovato una situazione chiara ed inequivocabile. L’appartamento completamente a ... Leggi su noinotizie (Di domenica 13 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai: Come sempre futili, i motivi che hanno determinato il denegare di una situazione che ormai andava avanti da mesi, mai denunciata per timore di ripercussioni. Siamo a, è domenica pomeriggio, quando iricevono una telefonata con richiesta di aiuto da parte di una giovane donna straniera, 22enne, daresidente nel comune di, la quale chiede di essere soccorsa poiché il marito, suo connazionale, la stava picchiando. Idella stazione di, unitamente a quelli del Radiomobile di Manfredonia, sono subito intervenuti nell’abitazione, dove hanno trovato una situazione chiara ed inequivocabile. L’appartamento completamente a ...

NoiNotizie : Mattinata (#Foggia): moglie picchiata per non avere preparato in tempo il pranzo. Con questa accusa arrestato 33enne - LaGazzettaWeb : Mattinata, marito sbatte sedia in faccia la moglie: non gli aveva preparato il pranzo in tempo - OndaradioGargan : MATTINATA/ PICCHIA LA MOGLIE: ARRESTATO IL MARITO 33ENNE - princigallomich : MATTINATA – PICCHIA LA MOGLIE: ARRESTATO IL MARITO 33ENNE - immediatonet : Abitazione a soqquadro e una sedia in faccia, marito picchia moglie a Mattinata. Arrestato dai carabinieri -