Le organizzazioni ambientaliste? «È una lobby potente»

orangulandtrust : @MatteoPalmisani @VEventuali @NutellaGlobal @Ferrero_EU @Terra_Pianeta Per l'olio di palma esistono sistemi di cert… -

Ultime Notizie dalla rete : organizzazioni ambientaliste

laRegione

Ricorre oggi il 6° anniversario del salvataggio di 4 dei 7 capodogli spiaggiati a Punta Penna. Esemplari salvati e restituiti al mare grazie al lavoro sinergico di forze dell'ordine e cittadini. Quest ...Lo sostiene la Nzz am Sonntag che fa in conti in tasca alle associazioni 'green': '680mila membri e un budget di 100 milioni all'anno' Le organizzazioni ambientaliste sono diventate una lobby potente ...