Latina, lite in pieno centro tra giovani: aggrediscono una ragazza, lei cade a terra e sbatte la testa

Nella serata di ieri, sabato 12 settembre i poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti in centro, a Latina, precisamente in Piazza della Libertà, a seguito della segnalazione, pervenuta alla Sala Operativa, di una ragazza aggredita. I fatti Sul posto, effettivamente, gli agenti hanno preso contatti con una minore, diciassettenne, la quale ha riferito loro di essere stata aggredita, poco prima, da altri giovani, che spingendola con violenza l'avevano fatta cadere rovinosamente a terra facendole sbattere la testa. La ragazza, che si trovava in compagnia di un'amica, ha riferito che la lite era scaturita per futili motivi. Sul posto, alla presenza del padre della giovane, è intervenuto

