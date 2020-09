Formula 2 | GP Toscana 2020 | risultati | ordine di arrivo e classifica piloti dopo gara 2

(Di domenica 13 settembre 2020)2 del Gran Premio diè di Lundgaard. Nelladomenicale della2 è Christian Lundgaard ad aggiudicarsi la battaglia sul Circuito del Mugello appena davanti a Deletraz. Terzo gradino del podio per Vips che precede Mick Schumacher. A punti anche Zhou, Ilott, Daruvala, Sato, Shwartzman e Nissany.DIGRAN PREMIO DI2 (2) 1.Christian Lundgaard 2.Louis Deletraz 3.Juri Vips 4.Mick Schumacher 5.Guanyu Zhou 6.Callum Ilott 7.Jehan Daruvala 8.Marina Sato 9.Robett Shwartzman 10.Roy NissanyAGGIORNATAGRAN PREMIO DELLA2 Schumacher 161 Ilott 153 Lundgaard ...

Gara 2 del Gran Premio di Toscana di Formula 2 al Mugello è attesa oggi alle ore 11.55 e sarà in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky. Come si affronta l'Autodromo del Mugello al volante di una Formula 1 moderna? Ecco il video onboard di Lewis Hamilton e della Mercedes W11, che ha fermato il cronometro sull'1'15''144.