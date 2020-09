Ferrari, Leclerc: "Dobbiamo capire cosa non va in questa macchina" (Di domenica 13 settembre 2020) SCARPERIA - "Dobbiamo lavorare ma io rimango motivato e non vedo l'ora di ritornare in macchina in Russia. Dobbiamo capire cosa c'è che non va in questa macchina perché così è veramente difficile". E' ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 13 settembre 2020) SCARPERIA - "lavorare ma io rimango motivato e non vedo l'ora di ritornare inin Russia.c'è che non va inperché così è veramente difficile". E' ...

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari Leclerc Hamilton in casa Ferrari fa la voce grossa. Solo Leclerc si ribella ilGiornale.it F1 Gp Mugello 2020, le pagelle di Leo Turrini

Charles Leclerc è deluso per l’ottavo posto, e spera che la Ferrari già da Sochi porti in pista aggiornamenti per migliorare la SF1000. Intervistato da Sky Sport Leclerc ha spiegato che le difficoltà ...

Charles Leclerc è deluso per l'ottavo posto, e spera che la Ferrari già da Sochi porti in pista aggiornamenti per migliorare la SF1000. Intervistato da Sky Sport Leclerc ha spiegato che le difficoltà ...