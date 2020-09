F1 GP Mugello 2020 | Vettel | “Chiudere in zona punti è un aspetto positivo”

Leggi su sportface

(Di domenica 13 settembre 2020) “Avrei voluto approfittare in maniera migliore delle disavventure altrui ma se non altro sono riuscito a stare relativamente lontano dai guai. L’positivo e’ che siamo riusciti a concludere in, ma e’ evidente che non possiamo essere contenti di questo risultato”. Questo il bilancio di Sebastiandopo il Gran Premio deldi Formula 1, andato in scena quest’oggi. Una gara che ha presentato ancora una volta tutti i limiti della Ferrari: “La partenza non e’ stata delle migliori, ma sono entrato in curva 1 stando all’interno per evitare guai. Poi, quando sono arrivato in curva 2, ho visto che la McLaren era finita in testacoda ma non riuscivo a capire da quale parte sarebbe finita. Poi pero’ si e’ fermata ...