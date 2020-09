DayDreamer-Le ali del sogno torna sabato per 2 ore consecutive ma salta domenica? (Di domenica 13 settembre 2020) Cambia ancora orario ma questa notizia di certo farà piacere a tutti i fans della serie turca! DayDreamer-Le ali del sogno andrà in onda anche il prossimo fine settimana ma con una piccola variazione per quello che riguarda la programmazione. La soap infatti ci aspetta alle 14 circa, subito dopo Beautiful! Niente Una Vita, niente Segreto: la soap del sabato sarà solo Day Dreamer con una lunghezza di oltre due ore. In attesa di vedere le nuove puntate di Amici, Can e Sanem faranno compagnia al pubblico di Canale 5 per oltre due ore, per dare poi la linea a Verissimo in onda dopo le 16. Oltre due ore quindi in compagnia dell’amatissima serie turca capace di incassare ascolti da record. C’è però una novità, come vi dicevamo in precedenza, che riguarda la programmazione della ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 13 settembre 2020) Cambia ancora orario ma questa notizia di certo farà piacere a tutti i fans della serie turca!-Le ali delandrà in onda anche il prossimo fine settimana ma con una piccola variazione per quello che riguarda la programmazione. La soap infatti ci aspetta alle 14 circa, subito dopo Beautiful! Niente Una Vita, niente Segreto: la soap delsarà solo Day Dreamer con una lunghezza di oltre due ore. In attesa di vedere le nuove puntate di Amici, Can e Sanem faranno compagnia al pubblico di Canale 5 per oltre due ore, per dare poi la linea a Verissimo in onda dopo le 16. Oltre due ore quindi in compagnia dell’amatissima serie turca capace di incassare ascolti da record. C’è però una novità, come vi dicevamo in precedenza, che riguarda la programmazione della ...

