Andrea Scanzi mette a tacere Giorgia Meloni

Leggi su solodonna

(Di domenica 13 settembre 2020), noto giornalista e scrittore, su Facebook esprime il suo pensiero e commenta fatti di attualità e politica. In uno dei suoi ultimi post il giornalista controbatte alle lamentele diè un noto giornalista del Fatto Quotidiano. Attraverso il suo profilo Facebook il giornalista esprime il suo pensiero e si scaglia contro alcuni personaggi noti per i loro comportamenti spesso sbagliati. In particolare nell’Articolo completo: dal blog SoloDonna