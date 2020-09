Amichevole Juventus-Novara 5-0. L’analisi del match e le parole di Pirlo (Di domenica 13 settembre 2020) La prima ed unica Amichevole disputata dalla Juventus contro il Novara in questa mini preparazione in vista dell’esordio in campionato contro la Sampdoria si è conclusa 5-0. Buono l’approccio fin da subito dei ragazzi di Andrea Pirlo che stanno assimilando il primissimo diktat del nuovo allenatore bianconero: recupero palla immediato. Infatti, analizzando la partita si può notare come la Juventus quando perde la sfera, riesca a pressare a tutto campo, spostando in avanti il proprio baricentro. E’ ovvio che non si possono trarre conclusioni definitive in quanto il lavoro del Maestro è appena iniziato e la strada è ancora lunga. Però sembrerebbe che qualcosa sia già cambiato. Juventus scesa in campo nel corso della prima ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 13 settembre 2020) La prima ed unicadisputata dallacontro ilin questa mini preparazione in vista dell’esordio in campionato contro la Sampdoria si è conclusa 5-0. Buono l’approccio fin da subito dei ragazzi di Andreache stanno assimilando il primissimo diktat del nuovo allenatore bianconero: recupero palla immediato. Infatti, analizzando la partita si può notare come laquando perde la sfera, riesca a pressare a tutto campo, spostando in avanti il proprio baricentro. E’ ovvio che non si possono trarre conclusioni definitive in quanto il lavoro del Maestro è appena iniziato e la strada è ancora lunga. Però sembrerebbe che qualcosa sia già cambiato.scesa in campo nel corso della prima ...

