Verissimo | Piero Chiambretti in lacrime | il ricordo di mamma Felicita

(Di sabato 12 settembre 2020) Oggi pomeriggio è ufficialmente iniziata la prima edizione didell’era Covid. Silvia Toffanin, fra gli ospiti selezionati per le prime interviste della stagione, ha invitato anche. Reduce dalla drammatica scomparsa della madre, venuta a mancare a causa del Coronavirus, il conduttore la ricorda con grande commozione.ospite aRiparte anchein questa nuova stagione televisiva segnata dal Coronavirus. Silvia Toffanin riapre il suo salotto riportando gli italiani al consueto appuntamento del sabato pomeriggio di Canale 5. Fra gli ospiti di questa prima, attesissima puntata, spicca. Il conduttore, nei mesi più bui segnati ...

Methamorphose30 : RT @zombiepinscher: Un signor @PChiambretti a #verissimo Che brividi... Un Piero commovente, emozionante, struggente, elegante...e potrei… - hznll28 : RT @vevafra: La testimonianza di Piero Chiambretti a #Verissimo dovrebbe essere ascoltata da chi ancora paragona il Covid ad una semplice i… - erikapretti21 : RT @ZeusMega: La testimonianza di Piero Chiambretti a #Verissimo è da brividi ?? E poi c'è chi ha il coraggio di minimizzare il covid... Un… - Methamorphose30 : RT @chrisleptv: Il racconto di Chiambretti è stato da brividi. Un Piero cambiato ma combattente. Forza Piero! #verissimo - Methamorphose30 : RT @Saverio_94: Commovente il racconto di Piero Chiambretti. #Verissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo Piero

Felicita Chiambretti, madre di Piero, morta per Coronavirus, dedicò poesie al figlio cresciuto da sola dall’età di 19 anni Felicita Chiambretti è stata una figura fondamentale nella vita di Piero Chia ...Giornata importante oggi per Silvia Toffanin, che torna a condurre Verissimo dopo un periodo difficile. La scorsa stagione, infatti, si è interrotta bruscamente per il programma. A causa del coronavir ...