Uomini e Donne, Raffaella Mennoia: “raggiunto 21% di share” (Di sabato 12 settembre 2020) Uomini e Donne, anticipazioni. Prima della registrazione di ieri Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, dichiara che ai piani alti sono tutti molto contenti degli ascolti del programma. Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Nella giornata di ieri c’è stata una nuova registrazione del programma ma, purtroppo, non sappiamo ancora … Leggi su 2anews (Di sabato 12 settembre 2020), anticipazioni. Prima della registrazione di ieri, braccio destro di Maria De Filippi, dichiara che ai piani alti sono tutti molto contenti degli ascolti del programma. Arrivano le ultime anticipazioni di. Nella giornata di ieri c’è stata una nuova registrazione del programma ma, purtroppo, non sappiamo ancora …

SkyTG24 : 'Chi insulta decine di migliaia di donne e di uomini che in queste ore stanno difendendo la democrazia italiana a m… - matteosalvinimi : Nelle ultime settimane abbiamo assistito a violenze contro donne e uomini in divisa, a sbarchi fuori controllo, a c… - gennaromigliore : Prosegue il tour elettorale al fianco di @meb . Qui a #Frattamaggiore per Francesco Russo sindaco. Italia Viva: una… - admcip : RT @isaylumos: Una pagina instagram ha chiesto alle donne cosa farebbero se per 24h non ci fossero uomini sul pianeta. Vi riporto tutto (fa… - drunkofthemoon : RT @fvnzioniamo: diapositiva di cate blanchett costretta a condividere il red carpet con i tiktoker e i tronisti di uomini e donne https://… -