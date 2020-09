Torino Primavera | un componente della rosa positivo al Covid-19

(Di sabato 12 settembre 2020) Ilha annunciato attraverso il proprio sito ufficiale che unformazioneal-19 Unformazione delè risultatoal-19. Il tesserato, di cui non è stata svelata l’identità, è asintomatico e si trova in isolamento. Ecco il comunicato ufficialesocietà granata: «IlFootball Club comunica che nell’ambito dei controlli preventivi è stato riscontrato un caso di positività al Coronavirus in unformazione ...

Registrato un caso di positività al coronavirus nella formazione del Torino Primavera. Il giocatore, la cui identità non è stata resa nota dal club, sarebbe asintomatico e posto in isolamento. A segui ...TORINO - In casa Torino c'è un nuovo caso di positività al Coronavirus che stavolta riguarda la Primavera. Nell'ambito dei controlli preventivi, infatti, è stato riscontrato un contagio da Covid-19 in ...