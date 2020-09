Tor San Lorenzo, ritrovato l’anziano scomparso: non riusciva più a trovare la via di casa (Di sabato 12 settembre 2020) Questa mattina i carabinieri di Anzio si sono attivati per la ricerca di una persona scomparsa da Tor San Lorenzo. Si tratta del sig. Mario Buddau: ha 87 anni e soffre di Alzheimer. Alla ricerca stanno partecipando la Protezione Civile Airone con due squadre e i c.c. della compagnia di Anzio. Chiunque lo avvisti dia immediatamente comunicazione alla Protezione Civile Airone o ai carabinieri. Aggiornamento: il signor Mario Buddau è stato ritrovato dalla Polizia Locale di Ardea vicino al Nice Garden. L’anziano signore affetto da alzimer si era allontanato stamattina dalla propria abitazione e non è riuscito più a tornarvi. La moglie preoccupata ha dato l’allarme, segnalando l’accaduto ai Carabinieri di Anzio. Il comandate Ierace si complimenta con i propri uomini che, dopo diverse ricerche, hanno in poche ore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 12 settembre 2020) Questa mattina i carabinieri di Anzio si sono attivati per la ricerca di una persona scomparsa da Tor San. Si tratta del sig. Mario Buddau: ha 87 anni e soffre di Alzheimer. Alla ricerca stanno partecipando la Protezione Civile Airone con due squadre e i c.c. della compagnia di Anzio. Chiunque lo avvisti dia immediatamente comunicazione alla Protezione Civile Airone o ai carabinieri. Aggiornamento: il signor Mario Buddau è statodalla Polizia Locale di Ardea vicino al Nice Garden. L’anziano signore affetto da alzimer si era allontanato stamattina dalla propria abitazione e non è riuscito più a tornarvi. La moglie preoccupata ha dato l’allarme, segnalando l’accaduto ai Carabinieri di Anzio. Il comandate Ierace si complimenta con i propri uomini che, dopo diverse ricerche, hanno in poche ore ...

