Sta arrivando One UI 2.5 su Samsung Galaxy S9 e Note 9: replica ufficiale (Di sabato 12 settembre 2020) Manca davvero poco al rilascio dell'aggiornamento con One UI 2.5 sui vari Samsung Galaxy S9 e Note 9. Nei giorni scorsi abbiamo provato a condividere il punto della situazione a proposito della distribuzione del pacchetto software, evidenziando il fatto che i dispositivi in questione facciano parte dell'elenco di prodotti per i quali è previsto l'upgrade. Tuttavia, fino ad oggi c'è stata la massima incertezza sui tempi necessari affinché si potesse rendere disponibili per tutti il firmware. Tempistiche per One UI 2.5 su Samsung Galaxy S9 e Note 9 Se vi state chiedendo quando verrà fissato l'appuntamento in questione, potrebbe tornarvi utile quanto riportato da Tizen Help. Secondo la fonte, infatti, ora abbiamo conferme su ...

Ultime Notizie dalla rete : Sta arrivando «La musica è pericolosa»: sta arrivando Piovani Brescia Oggi Milik-Napoli, il braccio di ferro: Arek rischia di restare un anno fermo

Tra il Napoli e Milik inizia il braccio di ferro. Pochi dubbi a riguardo. Perché il giocatore è stato chiaro con il club: vuole andare via a parametro zero. Il polacco ha un contratto che lo legherebb ...

Studenti su pullman da turismo: da lunedì in arrivo 45 bus in più per tutte le scuole

Il Cuneese schiera 45 autobus in più per gli studenti. Dalle vallate verso le città, da lunedì, si implementa la flotta dei mezzi pubblici per garantire il posto a tutti. E rientrare negli standard pr ...

