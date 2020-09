Saronno, sentenza annullata per l’infermiera killer: processo da rifare (Di sabato 12 settembre 2020) 13 pagine mancanti alle motivazioni della sentenza, ed è tutto da rifare. Laura Taroni, tristemente nota come “l’infermiera killer” di Saronno, ha visto ieri sera la sua pena a 30 anni di reclusione annullata dalla Corte di Cassazione. Il processo d’appello dovrà essere rifatto a causa di questo errore materiale. annullata la condanna dell’infermiera killer Su Laura Taroni, infermiera del pronto soccorso di Saronno (Varese), pende l’accusa di omicidio nei confronti della madre Maria Rita Clerici e del marito Massimo Guerra. I delitti in corsia sarebbero stati compiuti insieme al medico e amante dell’infermiera, Leonardo Cazzaniga, già condannato all’ergastolo. ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 12 settembre 2020) 13 pagine mancanti alle motivazioni della, ed è tutto da. Laura Taroni, tristemente nota come “l’infermiera” di, ha visto ieri sera la sua pena a 30 anni di reclusionedalla Corte di Cassazione. Ild’appello dovrà essere rifatto a causa di questo errore materiale.la condanna dell’infermieraSu Laura Taroni, infermiera del pronto soccorso di(Varese), pende l’accusa di omicidio nei confronti della madre Maria Rita Clerici e del marito Massimo Guerra. I delitti in corsia sarebbero stati compiuti insieme al medico e amante dell’infermiera, Leonardo Cazzaniga, già condannato all’ergastolo. ...

