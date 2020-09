Roma, Fonseca: «Mercato non chiuso. Ci sono giocatori in uscita» (Di sabato 12 settembre 2020) Paulo Fonseca ha parlato al termine dell’amichevole contro il Cagliari: le dichiarazioni del tecnico della Roma Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato al termine dell’amichevole contro il Cagliari. «Vedo segnali positivi. Mercato? Non è un discorso chiuso, abbiamo giocatori che devono uscire ed entrare, stiamo trovando con il presidente con Fienga le migliori soluzioni, stiamo lavorando per migliorare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 settembre 2020) Pauloha parlato al termine dell’amichevole contro il Cagliari: le dichiarazioni del tecnico dellaPaulo, allenatore della, ha parlato al termine dell’amichevole contro il Cagliari. «Vedo segnali positivi.? Non è un discorso, abbiamoche devono uscire ed entrare, stiamo trovando con il presidente con Fienga le migliori soluzioni, stiamo lavorando per migliorare». Leggi su Calcionews24.com

