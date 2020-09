Recensione Nomadland: la poesia dell’on the road di Chloè Zhao e Frances McDormand (Di sabato 12 settembre 2020) Il film più atteso di Venezia 77 è stato presentato ieri sera, con la partecipazione via ZOOM della regista Cholè Zhao e dell’attrice protagonista Frances McDormand. Ecco la nostra Recensione di Nomadland, in attesa della premiazione di stasera Adattato dall’omonimo libro-inchiesta di Jessica Bruder, ha visto la troupe per cinque mesi impegnata nelle riprese veramente on the road nei posti meno accoglienti ma più suggestivi d’America e tutti i protagonisti, salvo qualche eccezione non sono attori ma veri nomadi americani. TITOLO ORIGINALE: Nomadland. GENERE: documentario. NAZIONE: Stati Uniti. REGIA: Chloè Zhao. DISTRIBUZIONE: 20th Century Fox. DURATA: 107 min. PRESENTATO: ... Leggi su tuttotek (Di sabato 12 settembre 2020) Il film più atteso di Venezia 77 è stato presentato ieri sera, con la partecipazione via ZOOM della regista Cholèe dell’attrice protagonista. Ecco la nostradi, in attesa della premiazione di stasera Adattato dall’omonimo libro-inchiesta di Jessica Bruder, ha visto la troupe per cinque mesi impegnata nelle riprese veramente on thenei posti meno accoglienti ma più suggestivi d’America e tutti i protagonisti, salvo qualche eccezione non sono attori ma veri nomadi americani. TITOLO ORIGINALE:. GENERE: documentario. NAZIONE: Stati Uniti. REGIA: Chloè. DISTRIBUZIONE: 20th Century Fox. DURATA: 107 min. PRESENTATO: ...

20thCenturyIT : Commozione e applausi ieri per #Nomadland, ultimo film in concorso alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografic… - DarksiderCinema : Per molti è già il Leone d'Oro di quest'anno (se sarà vero, lo scopriremo stasera con la cerimonia di premiazione c… - sfiorata82 : RT @badtasteit: La recensione di #Nomadland, il film più atteso di #venezia77 con #FrancesMcDormand e diretto da #ChloeZhao prossima regist… - sfiorata82 : RT @cinematografoIT: Chloé Zhao realizza un film densissimo. Un western contemporaneo, una ballata che affonda le radici nella cultura amer… - martbarons : Immagino Gli eterni che vagano per le lande sconfinate dell'America. L'amore di Chloé Zhao per i paesaggi, per Fran… -