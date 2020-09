Paura a Milano Sud, boato fortissimo: esplode un appartamento [LIVE] (Di sabato 12 settembre 2020) Un fortissimo boato ha fatto tremare i palazzi a Milano Sud intorno alle 7 di questa mattina. I vigili del fuoco si stanno recando sul luogo di quella che, per quanto loro riportato da chi ha chiamato i soccorsi, sembra un’esplosione. Secondo la Polizia non ci sarebbero morti ne’ feriti. Secondo le prime notizie si tratterebbe di un appartamento in piazzale Libia. Chi abita in zona Romolo ha percepito “un’esplosione fortissima”.L'articolo Paura a Milano Sud, boato fortissimo: esplode un appartamento LIVE Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 12 settembre 2020) Unha fatto tremare i palazzi aSud intorno alle 7 di questa mattina. I vigili del fuoco si stanno recando sul luogo di quella che, per quanto loro riportato da chi ha chiamato i soccorsi, sembra un’esplosione. Secondo la Polizia non ci sarebbero morti ne’ feriti. Secondo le prime notizie si tratterebbe di unin piazzale Libia. Chi abita in zona Romolo ha percepito “un’esplosione fortissima”.L'articoloSud,unMeteo Web.

GabryIonesc2 : RT @Radio24_news: Si riparte. Il 14 in molte regioni, dopo le elezioni nella altre. Fra igienizzanti, mascherine, ma la #scuola riparte. Al… - Radio24_news : Si riparte. Il 14 in molte regioni, dopo le elezioni nella altre. Fra igienizzanti, mascherine, ma la #scuola ripar… - chiamon5 : Milano: tre anni dopo ti riabbraccio con un (bel) po’ di amore in più e qualche paura in meno ???? - AriannaAmbrosi0 : RT @Biospyche: RIENTRO A SCUOLA: È LA PAURA DEGLI ADULTI A GENERARE ANSIA NEI BAMBINI . INTERVISTA ad ADELIA LUCATTINI . Di LORENZO ZACCHET… - kindacast : se incontro Taxi per Milano inizio a scappare per paura che mi urli contro -

Ultime Notizie dalla rete : Paura Milano Scuola, emozioni e paura al “Volta” di Milano Il Sole 24 ORE Milano, forte boato nella zona Sud: tremano i palazzi

Paura a Milano per un fortissimo boato che ha fatto tremare i palazzi in zona Sud intorno alle 7 di questa mattina. I vigili del fuoco si stanno recando sul luogo di quella che, per quanto loro riport ...

A cercar la bella morte da marò della X Mas

di Salvatore Mannino L’atmosfera è quella cupa della Resa dei Conti appena prima e dopo la Liberazione del 25 aprile 1945. Umberto Guidotti, un altro dei finalisti del Premio Diari di quest’anno, ha u ...

Paura a Milano per un fortissimo boato che ha fatto tremare i palazzi in zona Sud intorno alle 7 di questa mattina. I vigili del fuoco si stanno recando sul luogo di quella che, per quanto loro riport ...di Salvatore Mannino L’atmosfera è quella cupa della Resa dei Conti appena prima e dopo la Liberazione del 25 aprile 1945. Umberto Guidotti, un altro dei finalisti del Premio Diari di quest’anno, ha u ...