Omicidio Willy, l'autopsia rivela come è davvero morto il ragazzo (Di sabato 12 settembre 2020) L'autopsia effettuata sul corpo di Willy Monteiro Duarte ha rivelato le reali cause del decesso del 21enne. Sulla base dei risultati emersi dall'autopsia sul corpo di Willy Monteiro Duarte, la Procura di Velletri ha deciso di cambiare il capo d'imputazione a carico dei quattro indagati. Marco e Gabriele Bianchi, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli sono … L'articolo Omicidio Willy, l'autopsia rivela come è davvero morto il ragazzo proviene da leggilo.org.

Rinaldi_euro : Signora Ferragni, l'assassino di Willy non era fan di Benito. Ma di Fedez, suo marito - Il Tempo - fattoquotidiano : Colleferro, i 4 arrestati per la morte di Willy ora sono indagati per omicidio volontario aggravato da futili motivi - SkyTG24 : Omicidio di Willy Monteiro, cambia l'accusa per gli arrestati: omicidio volontario - raspa90 : RT @repubblica: Omicidio Colleferro, l'addio a Willy. Il vescovo: 'Il suo sacrificio come un giovane Cristo'. Conte: 'Pene severe e certe'… - UnoNemoNessuno : RT @petergomezblog: #Colleferro, i 4 arrestati per la morte di #Willy ora sono indagati per omicidio volontario aggravato da futili motivi… -