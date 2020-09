Mugello 2020 | interviste top-3 post Q3

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 12 settembre 2020) – Lewis Hamilton: “Weekend molto duro. Questa pista è veramente straordinaria. Davvero impegnativo. Valtteri è sempre stato davanti a me, ieri, stamattina e pure nel Q1. Quindi ho dovuto lavorare sodo per cercare di migliorare dietro le quinte, studiando le traiettorie, con gli ingegneri. Anche i meccanici hanno fatto un grande lavoro. Alla fine il vento si è sentito troppo e non sono riuscito a migliorarmi ma il lavoro lo abbiamo fatto. Pazzesco, non so se riesce ad intuire in tv la velocità delle curve 6-7-8. Le forze g sono folli e continuano crescere man mano che percorri le varie curve. Sono state qualifiche fantastiche. Valtteri ha fatto un grande lavoro ma sono contento di essere davanti”. Copyright Mercedes AMG F1 Valtteri Bottas: “Bandiera gialla? Sì, mi ha danneggiato. Potevo fare sicuramente ...