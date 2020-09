Live-Non è la d’Urso riparte da Corona e Lollobrigida: gli ospiti del 13 settembre 2020 (Di sabato 12 settembre 2020) Tutto pronto anche per il gran ritorno in diretta di Barbara d’Urso alla domenica sera con il suo Live-Non è la d’Urso. Il programma, pur non registrando ascolti entusiasmanti, ha continuato ad andare in onda anche durante il lockdown, con grande impegno da parte di tutta la squadra di Canale 5, conduttrice inclusa, per tenere in qualche modo compagnia al pubblico a casa e informare. Può piacere o non piacere ma va dato atto alla d’Urso, come a tutti i colleghi andati in onda in quel periodo, per il lavoro svolto! Da domani riparte una nuova edizione ma si ricomincia con alcuni temi cari al pubblico ci Canale 5. Scopriamo quindi le anticipazioni per la prima puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 13 settembre 2020 su Canale 5 in prima ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 12 settembre 2020) Tutto pronto anche per il gran ritorno in diretta di Barbara d’Urso alla domenica sera con il suo-Non è la d’Urso. Il programma, pur non registrando ascolti entusiasmanti, ha continuato ad andare in onda anche durante il lockdown, con grande impegno da parte di tutta la squadra di Canale 5, conduttrice inclusa, per tenere in qualche modo compagnia al pubblico a casa e informare. Può piacere o non piacere ma va dato atto alla d’Urso, come a tutti i colleghi andati in onda in quel periodo, per il lavoro svolto! Da domaniuna nuova edizione ma si ricomincia con alcuni temi cari al pubblico ci Canale 5. Scopriamo quindi le anticipazioni per la prima puntata di-Non è la d’Urso in onda il 13su Canale 5 in prima ...

matteosalvinimi : Giovani, futuro, lavoro, speranza, bellezza, cultura, sicurezza. Straordinaria la piazza di Napoli?? Se queste imma… - acmilan : Make sure you've got our App to follow @Brahim Díaz's official presentation, LIVE this Friday by 13.15! ?? ????… - acmilan : #MilanBrescia: final pre-season test match ?? Tune in at 5pm tomorrow to watch the boys in action ?… - mangio_oreos : taehyung dormiva quindi non c'era nella live. mini, si vedeva dalla foto, sembrava si fosse appena alzato ?? - knjmoono : non ci credo che sono riuscita a prendermi la live di namu -