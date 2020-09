Le Previsioni Meteo per il weekend | ancora piogge e temporali sulle isole e al Sud

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 12 settembre 2020)– Continuerà un tempo piuttosto compromesso per tutto il fine settimanadue nostremaggiori. Persisterà, infatti, l’azione di una moderata circolazione instabile isolatasi sui mari bassi italiani e, appunto, tra le duemaggiori, in seguito all’affondo di un cavo depressionario Nord Atlantico sull’Ovest Mediterraneo. Un’azione instabile piuttosto circoscritta, poco incidente sui settori peninsulari, se non in forma localizzata sul basso Tirreno, occasionalmentearee meridionali e fino al medio Tirreno e con qualche influenza collaterale sui settori alpini, anche su queste aree con qualche possibilità di isolati rovesci o. Il resto del paese, ...