Lapo Elkann, il suo dramma a Verissimo: 'La persona a cui ho voluto più bene si è uccisa'. Silvia Toffanin sgomenta (Di sabato 12 settembre 2020) il suo dramma a Verissimo: 'La persona a cui ho voluto più bene si è uccisa'. Lapo si confessa nel salotto di Silvia Toffanin toccando aspetti dolorosi della sua vita. Il nipote di Gianni Agnelli ha ... Leggi su leggo (Di sabato 12 settembre 2020) il suo: 'Laa cui hosi'.si confessa nel salotto ditoccando aspetti dolorosi della sua vita. Il nipote di Gianni Agnelli ha ...

Adnkronos : #LapoElkann: 'Ci vuole carcere per chi va in giro con #Covid' - Budulacci70 : RT @F1Daviderusso: Non so voi, ma io immagino la festa #Ferrari così con i vari Camilleri, Lapo, John Elkann e alla fine Binotto che si gir… - marcouematsu : @Adamao76 @RealPiccinini @MassMarianella Che si mettino... Hai studiato insieme a Lapo Elkann? Non è colpa loro se… - Teaccac1 : Lapo Elkann mi eccita - salentino_86 : @antorendina Domani vedremo l’altro assente Elkann non Lapo. Mi chiedo ma ne vale la pena fare questo galá ? -