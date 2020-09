La missione estesa di Juno (Di sabato 12 settembre 2020) Proposta una "extended mission" spettacolare per concludere in bellezza l'esplorazione della sonda NASA intorno a Giove... Leggi su aliveuniverse.today (Di sabato 12 settembre 2020) Proposta una "extended mission" spettacolare per concludere in bellezza l'esplorazione della sonda NASA intorno a Giove...

monicaognitanto : RT @AstronautiCAST: La missione estesa di @haya2e_jaxa ha ora un obiettivo. Dopo il rilascio dei campioni di Ryugu in orbita terrestre la s… - monicaognitanto : per la piccola #Juno?? è prevista, a partire dall'estate 2021, una missione estesa interessantissima intorno a… - vedanama : RT @AstronautiCAST: La missione estesa di @haya2e_jaxa ha ora un obiettivo. Dopo il rilascio dei campioni di Ryugu in orbita terrestre la s… - AstronautiCAST : La missione estesa di @haya2e_jaxa ha ora un obiettivo. Dopo il rilascio dei campioni di Ryugu in orbita terrestre… - daviderud : RT @EliBonora: #Juno Proposta una 'extended mission' spettacolare per concludere in bellezza l'esplorazione della sonda NASA intorno a #Gio… -

Ultime Notizie dalla rete : missione estesa La missione estesa di Juno Zazoom Blog Migranti: Schinas, "missione compiuta", il nuovo patto è pronto

Bruxelles, 23 set 12:17 - (Agenzia Nova) - La proposta della Commissione europea per un nuovo patto sull'immigrazione e l'asilo, dopo lunghe consultazioni estese con tutte le parti, è ora sul tavolo.

Allarme Covid19 alla Missione Speranza e carità, tampone per tutti gli ospiti

Tampone per tutti gli ospiti e i frequentatori della Missione Speranza e carità di Biagio Conte dopo il ricovero di tre degli assistiti dalla Missione e lo scattare dell’allarme sul possibile contagio ...

Bruxelles, 23 set 12:17 - (Agenzia Nova) - La proposta della Commissione europea per un nuovo patto sull'immigrazione e l'asilo, dopo lunghe consultazioni estese con tutte le parti, è ora sul tavolo.Tampone per tutti gli ospiti e i frequentatori della Missione Speranza e carità di Biagio Conte dopo il ricovero di tre degli assistiti dalla Missione e lo scattare dell’allarme sul possibile contagio ...