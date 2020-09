Juventus | Serena | “Ecco chi si gioca lo scudetto | sul mercato…”

Leggi su tuttojuve24

(Di sabato 12 settembre 2020) Ex attaccante bianconero ma attualmente nelle vesti di giornalista sportivo, Aldo, dice la sua sul nuovo campionato ormai alle porte. Intervistato da La Repubblica, l’ex calciatore della nazionale, indica chi secondo lui lotterà per il titolo, ipotizzando una lotta a tre: “Immagino una lotta a tra fra Juve, Inter e Napoli. Stimo moltissimo Gattuso, sta facendo solo cose giuste”. Sul calciomercato,ritiene che sia Inter chesiano ben attrezzate, ma il vero botto sarà l’attaccante che prenderanno i bianconeri: “Pur con limiti economici, sono entrambe ben attrezzate. Penso che il vero botto di questa sessione sarà l’attaccante bianconero”. LEGGI ANCHE: Calciomercato, il colpo in attacco arriva dal Milan: via allo ...