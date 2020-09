Juventus, Elkann: «Obiettivo decimo Scudetto. Pirlo sa vincere» (Di sabato 12 settembre 2020) John Elkann elogia Andrea Pirlo: ecco le parole del presidente della Ferrari sulla Juventus e sul tecnico bresciano John Elkann, presidente della Ferrari e nipote del compianto Gianni Agnelli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni sulla Juventus e Andrea Pirlo. «Quando si è vinto nove Scudetti di fila arrivare al decimo è quello su cui noi juventini puntiamo. Difficile, ma abbiamo un nuovo allenatore che sa cosa vuol dire vincere». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 settembre 2020) Johnelogia Andrea: ecco le parole del presidente della Ferrari sullae sul tecnico bresciano John, presidente della Ferrari e nipote del compianto Gianni Agnelli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni sullae Andrea. «Quando si è vinto nove Scudetti di fila arrivare alè quello su cui noi juventini puntiamo. Difficile, ma abbiamo un nuovo allenatore che sa cosa vuol dire». Leggi su Calcionews24.com

