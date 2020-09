Gualtieri: “Ripresa sopra le aspettative” (Di sabato 12 settembre 2020) Il ministro Gualtieri al termine dell’Ecofin di Berlino: “Non bisogna interrompere la politica espansiva di sostegno”. BERLINO (GERMANIA) – Al termine dell’Ecofin di Berlino il ministro Gualtieri ha fatto il punto sull’economia europea: “La valutazione comune – ha ribadito il titolare del Mef citato dall’Ansa – è che è in corso una ripresa un po’ superiore rispetto alle aspettative. Anche la Bce ha rivisto i dati sul Pil, ma c’è anche molta incertezza e si parte da un dato pesante di riduzione del Pil nel secondo trimestre in tutti i Paesi“. “Per questo – ha aggiunto Gualtieri – noi come altri abbiamo sottolineato l’esigenza di non interrompere troppo presto la politica espansiva di sostegno all’economia ... Leggi su newsmondo (Di sabato 12 settembre 2020) Il ministroal termine dell’Ecofin di Berlino: “Non bisogna interrompere la politica espansiva di sostegno”. BERLINO (GERMANIA) – Al termine dell’Ecofin di Berlino il ministroha fatto il punto sull’economia europea: “La valutazione comune – ha ribadito il titolare del Mef citato dall’Ansa – è che è in corso una ripresa un po’ superiore rispetto alle aspettative. Anche la Bce ha rivisto i dati sul Pil, ma c’è anche molta incertezza e si parte da un dato pesante di riduzione del Pil nel secondo trimestre in tutti i Paesi“. “Per questo – ha aggiunto– noi come altri abbiamo sottolineato l’esigenza di non interrompere troppo presto la politica espansiva di sostegno all’economia ...

