Da Milano a Torino a Palermo, settembre in tour tra i vigneti urbani (Di sabato 12 settembre 2020) Settembre è il mese che dà il via alla vendemmia, ma forse tutti non sanno che si può vendemmiare in un modo speciale, andando a scoprire piccoli e poco conosciuti territori enoici sottocasa. Stiamo parlando dei vigneti urbani, spazi verdi di filari incastonati nel cuore delle città. Con il sito della Urban Vineyards Association (U.V.A.), l’associazione che mette in rete e tutela i vigneti in varie città d’Italia e d’Europa (come Parigi, Lione e la new entry Avignone), possiamo disegnare un itinerario per quest’anno, tutto italiano, attraverso le vigne cittadine. Leggi su vanityfair (Di sabato 12 settembre 2020) Settembre è il mese che dà il via alla vendemmia, ma forse tutti non sanno che si può vendemmiare in un modo speciale, andando a scoprire piccoli e poco conosciuti territori enoici sottocasa. Stiamo parlando dei vigneti urbani, spazi verdi di filari incastonati nel cuore delle città. Con il sito della Urban Vineyards Association (U.V.A.), l’associazione che mette in rete e tutela i vigneti in varie città d’Italia e d’Europa (come Parigi, Lione e la new entry Avignone), possiamo disegnare un itinerario per quest’anno, tutto italiano, attraverso le vigne cittadine.

EleonoraEvi : Oggi è Giornata Internazionale dell'#ariapulita, un’occasione per ricordare che troppo spesso l’aria che respiriamo… - Mattiachenko78 : RT @RespectxAcmilan: Il covid è un virus subdolo. A Bergamo lascia i capitali per costruire lo stadio. A Milano lascia il margine per ripia… - RespectxAcmilan : Il covid è un virus subdolo. A Bergamo lascia i capitali per costruire lo stadio. A Milano lascia il margine per ri… - sara_montefiori : RT @prijedoremergen: Un grazie speciale @Enpatreviso e Valentina Perin per l'aiuto per aver dato un posto nel loro rifugio in attesa de… - LFacciato : @EugeniaBenedet6 @cergi01 @RadioSavana Esatto... Mi sono espresso con lo stesso tono 'sarcastico' per Milano e Torino. -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Torino Milano e Torino per le finali di UEFA Nations League Calcio e Finanza Tanti auguri a...

Massimo Vidulich compie oggi 61 anni. Diventa presidente il 18 marzo 1997 e guida il gruppo dei "genovesi" composto da Bodi, Palazzetti e Regis Milano. Resterà a capo del Torino fino all'aprile del 20 ...

Tagli alle ferrovie, il Pd attacca la giunta Corradino: “Biella merita servizi migliori”

Gli orari dei treni rimangono quelli pre-Covid e alcune delle corse più importanti non sono state ripristinate. «Una situazione assurda che danneggia i viaggiatori», tuonano i pendolari. Intanto il Pd ...

Massimo Vidulich compie oggi 61 anni. Diventa presidente il 18 marzo 1997 e guida il gruppo dei "genovesi" composto da Bodi, Palazzetti e Regis Milano. Resterà a capo del Torino fino all'aprile del 20 ...Gli orari dei treni rimangono quelli pre-Covid e alcune delle corse più importanti non sono state ripristinate. «Una situazione assurda che danneggia i viaggiatori», tuonano i pendolari. Intanto il Pd ...