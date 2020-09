Coronavirus, bimba di 4 anni positiva a Pavia: asilo in quarantena (Di sabato 12 settembre 2020) La piccola sarebbe positiva al Coronavirus, ma asintomatica. In quarantena gli altri 13 bambini di quattro e cinque anni della sua sezione. Una bimba di quattro anni che frequenta l’asilo comunale “8 marzo” di Pavia è risultata positiva al Coronavirus, anche se, a quanto si apprende, sarebbe asintomatica. L’Ats (l’ex Asl) e il Comune di … Leggi su viagginews (Di sabato 12 settembre 2020) La piccola sarebbeal, ma asintomatica. Ingli altri 13 bambini di quattro e cinquedella sua sezione. Unadi quattroche frequenta l’comunale “8 marzo” diè risultataal, anche se, a quanto si apprende, sarebbe asintomatica. L’Ats (l’ex Asl) e il Comune di …

Agenzia_Ansa : A #Pavia bimba positiva al #Covid, una classe di asilo in quarantena #Coronavirus #scuola #ANSA - SkyTG24 : Coronavirus a Pavia, bimba positiva: classe di un asilo in quarantena - MediasetTgcom24 : Pavia, bimba dell'asilo positiva al coronavirus: classe in quarantena #coronavirus - L_ably : Le donne che partoriscono in ospedale in tempo di #coronavirus non possono avere accanto il padre del bimbo o bimba… - enrydamy : RT @Agenzia_Ansa: A #Pavia bimba positiva al #Covid, una classe di asilo in quarantena #Coronavirus #scuola #ANSA -