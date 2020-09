Coppa Italia: sorteggiati i gironi, si parte il 27 settembre (Di sabato 12 settembre 2020) Si è svolto il sorteggio per gli abbinamenti nei gironi della Coppa Italia femminile che ora entra nel vivo della competizione. Sono 24 le squadre che prenderanno parte al torneo, le 12 di serie A e 12 delle 14 che disputano il campionato di serie B. I gironi saranno 8 con tre squadre ciascuno, otto anche le teste di serie che non scenderanno in campo nella prima giornata. Le regole prevedono che le due partite che le teste di serie giocheranno dovranno essere in trasferta. Le squadre che risulteranno vincitrici del proprio girone verrano ammesse alla fase successiva, i quarti di finale. La prima giornata si giocherà domenica 27 settembre alle ore 15,00 a seguire la seconda giornata domenica 1 novembre e la terza domenica 22 novembre. La composizione degli 8 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 12 settembre 2020) Si è svolto il sorteggio per gli abbinamenti neidellafemminile che ora entra nel vivo della competizione. Sono 24 le squadre che prenderannoal torneo, le 12 di serie A e 12 delle 14 che disputano il campionato di serie B. Isaranno 8 con tre squadre ciascuno, otto anche le teste di serie che non scenderanno in campo nella prima giornata. Le regole prevedono che le due partite che le teste di serie giocheranno dovranno essere in trasferta. Le squadre che risulteranno vincitrici del proprio girone verrano ammesse alla fase successiva, i quarti di finale. La prima giornata si giocherà domenica 27alle ore 15,00 a seguire la seconda giornata domenica 1 novembre e la terza domenica 22 novembre. La composizione degli 8 ...

