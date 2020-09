Calciomercato Genoa – Affari e trattative 12 Settembre (Di sabato 12 settembre 2020) Calciomercato Genoa – Affari e trattative 12 Settembre. La priorità del ds Faggiano in questo momento è l’attacco perché le trattative per coprire gli altri ruoli sembrano tutte essere andate a segno. Nella serata di ieri la notizia di un colpo a sorpresa proprio per il reparto avanzato di Maran che aspetta a questo punto la settimana prossima per riabbracciare in gruppo Stepinski. Calciomercato Genoa – Affari e trattative 12 Settembre Visite mediche ieri in casa Genoa per Miha Zajc: anche se non è ancora arrivata l’ufficialità, è fatta per il trequartista sloveno. Proseguono i contatti con la Roma: definita la trattativa ... Leggi su giornal (Di sabato 12 settembre 2020)12. La priorità del ds Faggiano in questo momento è l’attacco perché leper coprire gli altri ruoli sembrano tutte essere andate a segno. Nella serata di ieri la notizia di un colpo a sorpresa proprio per il reparto avanzato di Maran che aspetta a questo punto la settimana prossima per riabbracciare in gruppo Stepinski.12Visite mediche ieri in casaper Miha Zajc: anche se non è ancora arrivata l’ufficialità, è fatta per il trequartista sloveno. Proseguono i contatti con la Roma: definita la trattativa ...

DiMarzio : #Genoa, stasera arriva #Zajc: poi c'è #Karsdorp - DiMarzio : #Mourinho: “#Rose al #Genoa? Sarebbe un grande colpo” - SkySport : Calciomercato, Genoa su Rose del Tottenham. Mourinho: 'È in uscita' - lorenzo_semino : #calciomercato Asoro in città per le visite mediche con il Genoa via @buoncalcio - Oldgenoa : RT @lorenzo_semino: Amico di vacanze con Kulusevski, su Netflix nella serie Sunderland ‘Till I Die: ecco chi è Joel Asoro, alias il prossim… -