Bari, uccide compagno della ex e ferisce lei e il padre (Di sabato 12 settembre 2020) In provincia di Bari si è consumato un terribile dramma. Un uomo di 26 anni ha ucciso a coltellate il compagno della ex, ferendo anche lei e il padre della vittima. Tragedia in provincia di Bari. Un uomo di 26 anni ha ucciso nella notte il compagno della sue ex fidanzata. Lo ha accoltellato nel … L'articolo proviene da www.inews24.it.

