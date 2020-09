Zangrillo: «Se il virus avesse colpito Berlusconi a marzo, l’avrebbe ucciso. E lui lo sa» (Di venerdì 11 settembre 2020) «La carica virale che caratterizzava il tampone naso-faringeo di Berlusconi era talmente elevata che a marzo-aprile non avrebbe avuto l’esito che fortunatamente ha ora. Lo avrebbe ucciso? Assolutamente sì, molto probabilmente sì. Lui lo sa. Non è una boutade tanto per esagerare, visto il personaggio di cui stiamo parlando». Sono le parole del professor Alberto Zangrillo, prorettore dell’Università San Raffaele e medico personale di Silvio Berlusconi, a “Piazzapulita”. Berlusconi e Flavio Briatore «sono in condizioni più che soddisfacenti, per loro l’epilogo di questa malattia è vicino». Zangrillo, Berlusconi e il virus mutato «Se ... Leggi su secoloditalia

