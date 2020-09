Us Open, Azarenka in finale: “Battere Serena Williams è incredibile” (Di venerdì 11 settembre 2020) “Sono veramente grata per questa opportunità che mi sono creata, come sfidare una campionessa simile come Serena. Avere la meglio su di lei è qualcosa di incredibile. Per arrivare all’atto conclusivo di tornei dello Slam devi superare le migliori e non me ne viene in mente un’altra del suo livello da trovare in semifinale. Ho vissuto una grande serata e ho fatto mio un match incredibile, un sogno per me”. Così Victoria Azarenka dopo aver raggiunto la finale agli Us Open 2020 battendo Serena Williams. La bielorussa se la vedrà con Osaka per conquistare il suo terzo Slam in carriera. Leggi su sportface

