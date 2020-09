UFFICIALE Monza, arriva Bettella: è il nono colpo in entrata (Di venerdì 11 settembre 2020) Calciomercato Monza: il club lombardo ha comunicato l’arrivo di Davide Bettella dall’Atalanta Ancora un colpo in entrata per il Monza, il nono in questa finestra di mercato in vista della Serie B. Con un comunicato UFFICIALE, il club lombardo ha annunciato l’arrivo di Davide Bettella dall’Atalanta. «nono colpo di mercato estivo del Monza: ecco il giovane e promettente difensore dell’Under 21 azzurra Davide Bettella. Il giocatore è stato acquisito a titolo temporaneo biennale dall’Atalanta, con diritto di opzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Nato il 7 aprile 2000 a Padova, dopo quattro ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Calciomercato: il club lombardo ha comunicato l’arrivo di Davidedall’Atalanta Ancora uninper il, ilin questa finestra di mercato in vista della Serie B. Con un comunicato, il club lombardo ha annunciato l’arrivo di Davidedall’Atalanta. «di mercato estivo del: ecco il giovane e promettente difensore dell’Under 21 azzurra Davide. Il giocatore è stato acquisito a titolo temporaneo biennale dall’Atalanta, con diritto di opzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Nato il 7 aprile 2000 a Padova, dopo quattro ...

likeposoup : RT @NicoSchira: Ora è ufficiale: il #Monza ha ingaggiato il centrale Davide #Bettella in prestito con diritto di riscatto che può diventare… - interistadoc_ : RT @NicoSchira: Ora è ufficiale: il #Monza ha ingaggiato il centrale Davide #Bettella in prestito con diritto di riscatto che può diventare… - NicoSchira : Ora è ufficiale: il #Monza ha ingaggiato il centrale Davide #Bettella in prestito con diritto di riscatto che può d… - salvione : Atalanta, ufficiale: Bettella ceduto al Monza - zazoomblog : Monza preso Bettella: è ufficiale - #Monza #preso #Bettella: #ufficiale -