Traffico Roma del 11-09-2020 ore 11 | 30

(Di venerdì 11 settembre 2020) Luceverdedalla redazione Buongiorno e ben Trovati al microfono Sonia Cerco i cani sul Raccordo Anulare ilintenso sta ancora provocando rallentamenti e code in carreggiata interna Tuscolana e Appia file sulla via Appia tra Raccordo Anulare e via delle Capannelle e poi a nord dialtri rallentamenti sulla via Cassia verso il centro dal raccordo anulare a via di Grottarossa incidente con disagi alin via del Porto Fluviale all’altezza di via del Gazometro Per quanto riguarda il trasporto pubblico circolazione interrotta sulla linea ferroviaria Termini Centocelle per un auto sui binari in via Giolitti per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it ed è tutto Grazie per l’attenzione un servizio della CIA e della ...