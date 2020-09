Traffico Roma del 11-09-2020 ore 09:30 (Di venerdì 11 settembre 2020) Luceverde Roma dalla redazione Buongiorno e ben trovati in studio Sonia Cerco i cani per incidente disagi al Traffico sulla via Casilina altezza via Carlo de Marchesetti in ci mette con rallentamenti anche su via Maresciallo pilsudski nei pressi della rampa per corso Francia rallentamenti e code ma per Traffico intenso sulla Cassia sulla Flaminia verso il centro dal raccordo anulare a via Grottarossa e poi sulla Salaria altezza aeroporto dell’Urbe file sulla tangenziale est tra la Nomentana e la Salaria direzione stadio sulle a percorso Urbano dell’a24 rallentamenti e code da via Fiorentini alla tangenziale est verso Roma centro e in uscita dalla capitale da via Fiorentina a Viale Palmiro Togliatti sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code tra Casilina e Appia rallentamenti in un’altra ... Leggi su romadailynews

PLRomaCapitale : #traffico #Roma: A24 Tratto Urbano - #Incidente nel tratto compreso tra Svincolo Di Via Fiorentini e Svincolo Di Vi… - romadailynews : Traffico Roma del 11-09-2020 ore 09:30: Luceverde Roma dalla redazione Buongiorno e ben… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2020 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - 79_Alessio : RT @PLRomaCapitale: #traffico #Roma - Via Tuscolana - Possibili rallentamenti causa #incidente altezza Via Statilio Tauro in direzione cent… - 79_Alessio : RT @PLRomaCapitale: #traffico #Roma - Via Casilina - Possibili difficoltà di circolazione causa #incidente presso Via Carlo de' Marchesetti -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 11-09-2020 ore 08:00 RomaDailyNews Maltempo: bomba d'acqua sul Cagliaritano, tracima un rio

Annunciato con un'allerta arancione di criticità moderata il ciclone mediterraneo si è abbattuto sul sud Sardegna con una violenza imprevista. E nella sua rotazione da ovest a est ha allagato campi e ...

Tragico incidente al bivio A1 diramazione Roma Nord: morte 2 donne, un uomo trasportato in eliambulanza

Tragico incidente quello avvenuto nel pomeriggio di oggi, alle 17:10 circa, al bivio A1 diramazione Roma Nord. Tre autovetture sono rimaste coinvolte nel sinistro: due di queste si sono ribaltate. Due ...

Annunciato con un'allerta arancione di criticità moderata il ciclone mediterraneo si è abbattuto sul sud Sardegna con una violenza imprevista. E nella sua rotazione da ovest a est ha allagato campi e ...Tragico incidente quello avvenuto nel pomeriggio di oggi, alle 17:10 circa, al bivio A1 diramazione Roma Nord. Tre autovetture sono rimaste coinvolte nel sinistro: due di queste si sono ribaltate. Due ...