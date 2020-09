Terra dei Fuochi, ottavo action day: denunce e sequestri per reati ambientali (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Proseguono i controlli finalizzati al rispetto della normativa ambientale a piccole attività imprenditoriali nei comuni delle province di Napoli e Caserta, ricadenti nella cosiddetta Terra dei Fuochi. In strada, nell’ambito dell’ottavo action day disposto dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania, e coordinato dalla Prefettura di Napoli, con la Prefettura di Caserta e le questure delle due province, sono scesi 24 equipaggi dell’Esercito (Raggruppamento Campania), delle varie forze dell’ordine e delle Polizie locali; nei controlli è stato coinvolto il comune napoletano di Caivano, e quelli di Caserta e Casagiove per Terra di Lavoro. All’esito dell’attività, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Proseguono i controlli finalizzati al rispetto della normativa ambientale a piccole attività imprenditoriali nei comuni delle province di Napoli e Caserta, ricadenti nella cosiddettadei. In strada, nell’ambito dell’day disposto dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania, e coordinato dalla Prefettura di Napoli, con la Prefettura di Caserta e le questure delle due province, sono scesi 24 equipaggi dell’Esercito (Raggruppamento Campania), delle varie forze dell’ordine e delle Polizie locali; nei controlli è stato coinvolto il comune napoletano di Caivano, e quelli di Caserta e Casagiove perdi Lavoro. All’esito dell’attività, ...

matteosalvinimi : ??La Lega dà, il governo Pd-Renzi-5Stelle toglie. Tagliati 21,5 milioni di euro destinati alle bonifiche nella terra… - fattoquotidiano : ‘Calci e pugni mentre era a terra, gli saltavano sopra’. Il racconto dei testimoni sull’omicidio di #WillyDuarte. L… - fanpage : Nelle parole di uno dei testimoni, emerge un violenza ancor più cieca nei confronti di #WillyMonteiro - ve10ve : RT @salvinimi: Perche votare Eugenio Giani in Toscana! Perche questa terra e impregnata con il sangue dei nostri nonni morti per la libertà… - KellerEditore : 'Vivo come l’ameba, una forma di vita resistente, economica, il posto che occupo sulla terra non è più grande delle… -

Ultime Notizie dalla rete : Terra dei Terra dei fuochi, rogo tossico nel giorno dalla visita del ministro Costa a Giugliano Il Mattino In arrivo la gara per il Campione del Mondo di Tiramisù 2020

A Treviso la sfida tra 200 non professionisti. Il vincitore andrà in tournée in una capitale europea e sarà protagonista di una serie di esperienze online come star del web. Una sfida tutta dolce con ...

Coronavirus, cambia la quarantena: da 14 a 10 giorni. Silieri: “Potrebbero essere sette”

“Così liberi le persone, perché oggi il vero problema è la quarantena dei contatti stretti di un positivo al coronavirus. Rischiamo di chiudere troppi in un ufficio, un ristorante o qualunque ...

A Treviso la sfida tra 200 non professionisti. Il vincitore andrà in tournée in una capitale europea e sarà protagonista di una serie di esperienze online come star del web. Una sfida tutta dolce con ...“Così liberi le persone, perché oggi il vero problema è la quarantena dei contatti stretti di un positivo al coronavirus. Rischiamo di chiudere troppi in un ufficio, un ristorante o qualunque ...