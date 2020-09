Sulla sostenibilità le linee guida del Recovery sono vaghe e deludenti (Di venerdì 11 settembre 2020) (Questo post è a cura di Chiara Campione, Senior Strategist e portavoce del progetto #Restart, le Persone ed il Pianeta prima del Profitto, Greenpeace Italia)Nelle trentadue slide delle linee guida per la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentate dal governo le parole “sostenibilità” e “sostenibile” appaiono tredici volte, così come colpisce la ricorrenza dei termini “rivoluzione verde”, “equità” e “transizione ecologica”.Parole a noi care a cui però - entrando nel merito del testo - corrisponde una deludente vaghezza. Abbiamo letto e riletto il documento alla ricerca di indicazioni concrete Sulla direzione che il nostro governo vuole prendere: ripristinare il vecchio sistema economico fondato su ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 settembre 2020) (Questo post è a cura di Chiara Campione, Senior Strategist e portavoce del progetto #Restart, le Persone ed il Pianeta prima del Profitto, Greenpeace Italia)Nelle trentadue slide delleper la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentate dal governo le parole “sostenibilità” e “sostenibile” appaiono tredici volte, così come colpisce la ricorrenza dei termini “rivoluzione verde”, “equità” e “transizione ecologica”.Parole a noi care a cui però - entrando nel merito del testo - corrisponde una deludentezza. Abbiamo letto e riletto il documento alla ricerca di indicazioni concretedirezione che il nostro governo vuole prendere: ripristinare il vecchio sistema economico fondato su ...

